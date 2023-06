Disney Plus | disponibile tutta la filmografia di Indiana Jones!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 giugno 2023) Per festeggiare l’uscita del quinto capitolo, suè stata resal’interadedicata adJones per come l’abbiamo sempre conosciuto: quello di Harrison Ford CheJones 5 sarebbe stato l’ultimo film del franchise per come lo abbiamo sempre conosciuto lo sapevamo già da tempo. Harrison Ford ha ormai raggiunto e superato gli ottant’anni e, così come da lui stesso affermato, non si sente più in grado di impersonare un avventuriero. Il film, uscito ieri, è dunque una sorta di saluto ad un personaggio diventato cult e che ha influenzato tantissimi medium, fra cui anche quello videoludico (un gioco su Indy è attualmente in sviluppo, per dire). Per festeggiare l’uscita del quinto capitolo,ha reso ...