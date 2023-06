Disco Paradise | Joey Di Stefano presente nel videoclip

Fedez 'sfruculia' Gerry e Gerry come la prende Ce lo dice Massimo Galanto per TvBlog che chiama il conduttore Mediaset per sapere cosa ne pensi di questo sfogo del cantante di: '(...) ...... si passa da brani mainstream capaci di far ballare e urlare chiunque () a pezzi intimi ... Si chiude con fuochi d'artificio e Biutyful , canzone del loro ultimo' Music of the Spheres ', ...... che ha portato sul palco i suoi migliori successi, come per esempio ' Mon Amour ' e ' Bellissima ', per poi esibirsi a fine serata insieme a Fedez e agli Articolo 31 con '' . Annalisa,...

'Disco Paradise' ha finalmente il suo video ufficiale Radio Subasio

Funk Rave è il nuovo singolo di Anitta, che dà il via a un nuovo capitolo discografico della superstar internazionale. On line anche il video della canzone.Dopo più di 30 artisti e oltre cinque ore di live, intorno alle 23.30 Fedez è salito sul palco del ‘Love Mi’ in piazza Duomo a Milano per il gran finale della seconda edizione del festival da lui idea ...