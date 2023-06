(Di giovedì 29 giugno 2023) La viceambasciatrice e ministro consigliere d’ambasciata dell’Ucraina in Italia, Oksana Amdzhadin, e il console generale dell’Ucraina in Italia, Maksym Kovalenko, hanno incontrato oggi ildella provincia di, Michele Campanaro, alla presenza anche dell’arcivescovo del capoluogo, monsignor Salvatore Ligorio. La viceambasciatrice – secondo quanto reso noto dalla prefettura – ha ringraziato per il “generoso impegno della popolazione potentina sin dalle primissime ore dell’inizio del conflitto in Ucraina e per l’autentica solidarietà dimostrata nei confronti dei profughi”. Campanaro ha ricordato le “numerosissime iniziative” avviate a sostegno dell’Ucraina e, in particolare, la “rete di accoglienza che ha consentito di dare ospitalità ad oltre 1.100 cittadini, per la maggior parte donne e bambini”. Il ...

...sono 'scambiate opinioni e informazioni su questioni umanitarie nel contesto degli affari, ...ci sono le condizioni per risolvere la situazione in Ucraina attraverso mezzi politici e,...... in particolare riguardo alla drammatica vicenda dei 20mila minorirapiti, il secondo ... Intanto il cardinale ha già ricevuto dei risultatida parte russa. " In generale, abbiamo già ...È quello che vediamo anche in questa guerra: da parte russa, glisono nazisti, da parte ... in cui Francesco, zoppicando e ignorando tutti i protocolli, si recò a piedi all'...

Diplomatici ucraini incontrano il prefetto di Potenza - Ildenaro.it Il Denaro

Consiglio europeo: la premier Meloni soddisfatta sul tema migranti. "Un buon punto di partenza". Tutto il resto è un punto interrogativo.MOSCA - Mentre il Cardinale Zuppi è a Mosca come legato del Papa per una missione umanitaria e in attesa di incontrare il Patriarca Kirjll arriva dal Cremlino l'anticipo di un no a condizioni di pace ...