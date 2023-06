Diletta Leotta vittima di una molestia di un professore a scuola

In un'intervista alla rivista Grazia , DAZNha raccontato di un grave episodio accadutole durante la scuola, quando era ancora una ragazzina e il suo professore di ginnastica l'ha molestata. La conduttrice di DAZN ricorda quell'...Per la prima volta rivela quanto subìto: "Mi ha dato uno schiaffetto sul sedere e ha detto qualcosa tipo: "Mi fai inzuppare il ...Nell'ultima puntata di 'Mamma Dilettante', il vodcast e podcast disulla genitorialità, è stata ospitata Alice Pignagnoli, ex portiere di Milan e Napoli, messa fuori rosa dalla Lucchese per la sua seconda gravidanza. Guarda il video di un ...

Diletta Leotta rivela: «A scuola sono stata molestata dal professore di ginnastica» Corriere della Sera

Diletta Leotta ha raccontato di essere stata vittima di una molestia a scuola quando era solo una ragazzina