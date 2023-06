Diletta Leotta rivela | “Molestata dal prof di ginnastica | mi ha toccato il sedere e poi ha detto ‘Mi fai inzuppare il biscotto’ Non sapevo cosa volesse dire”

(Di giovedì 29 giugno 2023) E’ statadal suoessore di, quando era solo una ragazzina e ancora non aveva gli strumenti per capire fino in fondo la gravità della situazione. In un’accorata intervista a Grazia, che le dedica la copertina alla vigilia del parto (previsto per agosto),parla per la prima volta delle molestie subite ai tempi della scuola: “Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Ilessore di, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul, e haqualtipo: ‘Mi faiil biscotto?'”, ha spiegato. “Nonche...

Commenta per primoè il volto del calcio in Italia . L'apprezzata conduttrice di Dazn si sta godendo un momento magico, al di fuori dell'ambito lavorativo. Insieme al compagno Loris Karius , ex portiere, ...è una delle giornaliste sportive più importanti d'Italia, conduce il suo nuovo podcast Mamma Dilettante e sta per diventare mamma della sua prima figlia, nata dalla relazione con il ..., anello al dito: matrimonio con Loris Karius dopo il partoè raggiante. Un momento bellissimo nella vita della showgirl. Sul lavoro le cose vanno splendidamente ( il ...

Diletta Leotta con il pancione in spiaggia (e un anello di brillanti): matrimonio in arrivo con Karius Corriere della Sera

Diletta Leotta è il volto del calcio in Italia. L’apprezzata conduttrice di Dazn si sta godendo un momento magico, al di fuori dell’ambito lavorativo. Insieme al compagno Loris Karius, ex portiere, tr ...I due diventeranno genitori di una bambina il prossimo agosto. Intanto la conduttrice continua a lavorare e a non star ferma un attimo ...