Diletta Leotta rivela | “Molestata a scuola dal prof di educazione fisica”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un racconto inedito quello di, la quale, intervistata dal settimanale Grazia, ha raccontato di aver subito una molestia sessuale da parte di un insegnante quando andava ancora a: “Ilessore di ginnastica mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto?'”. Un brutto episodio che per fortuna non ha avuto conseguenze spiacevoli per la conduttrice di Dazn. oggi infattiè felicemente fidanzata con il portiere Loris Karius e presto diventerà mamma di una bimba.hato di aver spesso subito complimenti non richiesti e invadenti: “A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, ...

Tags: bellucciburton elle gossip monicabellucci monicabelluccicompagno monicabelluccifidanzato monicabelluccinuovofidanzato parismatch sifb timburton Articolo precedenterivela che l'...LA GRAVIDANZA PROCEDE - Pancia che cresce perche si mostra in tutta la sua bellezza sia in città che al mare, per un finesettimana da single con gli amici a Forte dei Marmi ( guarda ). Prosegue anche il lavoro, tra una ...Giorni di relax al mare per, . La conduttrice di Dazn si è concessa un weekend con acluni amici a Forte dei Marmi (senza il compagno), dove ha sfoggiato un prezioso anello, che non è passato inosservato ai ...

Diletta Leotta con il pancione in spiaggia (e un anello di brillanti): matrimonio in arrivo con Karius Corriere della Sera

Diletta Leotta non nasconde il suo dramma: “Ho avuto una brutta esperienza”, è stata molestata La conduttrice di Dazn è prossima ...Un racconto inedito quello di Diletta Leotta, la quale, intervistata dal settimanale Grazia, ha raccontato di aver subito una molestia sessuale da parte di un insegnante quando andava ancora a scuola: ...