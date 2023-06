Diletta Leotta | bikini e pancione in spiaggia Spunta l’anello di brillanti | «Matrimonio in arrivo?»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 29 giugno 2023) Manca poco al grande evento.si appresta a diventare mamma, si mormora tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Radiosa e sorridente, la conduttrice radiofonica ha trascorso qualche giorno a Forte dei Marmi sfoggiando inun bellissimo, come si vede nelle foto pubblicare dal settimanale Chi e sul suo profilo Instagram. Con il suoda mamma in attesa,è proprio il ritratto della felicità. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.al mare Nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggonoal mare, è impossibile non notare il suo anello dial dito. ...