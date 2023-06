Diletta Leotta | «A scuola sono stata molestata da un professore»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le parole di, nota giornalista di Dazn, sulle molestie subite ai tempi della. I dettagli, conduttrice su Dazn per la Serie A ha parlato a Grazia. PAROLE – «In seconda o terza liceo unassa mi fece una nota sul registro, perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria, perché quel giorno avevamo Educazione fisica. A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna oracessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Ildi ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ...

Molestata dal professore di ginnastica quand'era al liceo. Lo rivela, in una intervista a Grazia, Diletta Leotta. "Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente - racconta, a un mese dalla data prevista per il parto - . Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere

