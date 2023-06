Digital Magics-LVenture | via al progetto di fusione | nasce la più grande fucina italiana di startup

(Di giovedì 29 giugno 2023)“il piùplayer italiano privato dedicato all’investimento in start up e all’open innovation” con i consigli di amministrazione di amministrazione diGroup, che investe ini ad elevato potenziale di crescita, quotata su Euronext Milan, e di, business incubator certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, che hanno approvato ildiper incorporazione diinGroup annunciato lo scorso marzo definendo i dettagli dell’operazione. L’integrazione creerà è l’obiettivo sottolineato dalle due società, “un operatore di rilevanza a livello internazionale, con l’obiettivo di attrarre i ...

Da seguire anche LVenture (+0,3%) e Digital Magics (+1,91%): i rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato la fusione tra le sue società.LVenture Group - holding di partecipazioni quotata all'Euronext Milan che opera nel settore del venture capital - e Digital Magics - business incubator quotato all'Euronext Growth Milan - hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Digital Magics in LVG. L'operazione si inquadra nell'attuale

"E' un passo importante che insieme a tutta la squadra di Digital Magics ed LVenture dà il via al più grande player italiano privato, dedicato all'investimento nei talenti e nelle start up e all'open ...I consigli di amministrazione delle due società hanno definito i termini per rendere effettiva l'operazione, Gay presidente e Capello AD ...