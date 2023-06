Di Lorenzo punta a una vita da capitano al Napoli | l’agente | “A breve incontro per il rinnovo”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il procuratore Mario Giuffredi conferma il desiderio di Giovanni Didi prolungare il suo contratto con il. Nel corso di un’intervista a Radio CRC, Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di, ha rivelato alcuni dettagli sul futuro deldel. Secondo quanto dichiarato, il difensore ha espresso il suo desiderio di rimanere legato al club azzurro per tutta la, e asi terrà uncon la dirigenza per discutere dei dettagli. “Aggiornamenti sulla questione Di? Il mio assistito vuole legarsi alproprio perché abbiamo tutti la convinzione che determinate bandiere possano esistere, nelle prossime settimane ci incontreremo col club e ne ...

