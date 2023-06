Di cosa è vittima questa bimba | Kata | la feroce verità di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) Poche cose funzionano peggio delle amministrazioni comunali, specialmente se guidate dalla sinistra, essendoparticolarmente tollerante quando si tratta di occupazioni abusive, borseggio sui mezzi pubblici e generi criminali affini. Dove si può chiudere un occhio i progressisti, che amano strafare, ne chiudono due, se solo potessero, persino tre, così accade quello che è di recente accaduto: una bambina è scomparsa in pieno giorno dall'edificio in cui viveva con la madre, una palazzina interamente occupata, un albergo rimasto vacante e prontamente abitato da immigrati i quali pagavano abitualmente l'affitto ai gestori del racket, che, a quanto pare, non disdegnavano affatto il ricorso alle maniere forti, addirittura sanguinarie, per indurre gli inquilini a versare tutto il dovuto e in modo puntuale. Ci siamo accorti disituazione ...