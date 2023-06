Delitto Primavalle | spuntano i primi testimoni ‘Le scale erano piene di sangue’

(Di giovedì 29 giugno 2023) A poco a poco emergono i tasselli sulla morte di Michelle Maria Causo, la 16enne che ieri nel primo pomeriggio è stata uccisa a, nel quadrante Nord-Est di Roma, e ritrovata in un carrello della spesa vicino ai cassonetti di via Stefano Borgia. Gli inquilini del condominio di via Dusmet hanno contribuito alla ricostruzione della vicenda rilasciando diverseanze sulle modalità con cui il 17enne accusato dell’omicidio, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, avrebbe occultato il corpo della ragazza. “L’ho visto trascinare per leun sacco nero”, ha raccontato alle autorità una donna, intenta a rincasare nel condominio col figlio, “circa le 15.30, mi sono accorta che era turbato, in quel sacco poteva esserci di tutto”. I dubbi degli inquilini, le motivazioni del sospettato: “Nel sacco c’è ...

Il corpo 17enne è stato ritrovato da un passante in via Stefano Borgia a, avvolto in un ... Il sospetto degli investigatori è che ilsi sia consumato lì. La perquisizione e l'...È quanto emerge dai profili social - secondo quanto trapela - del 17enne fermato per ildi. Il giovane, originario dello Sri Lanka, è indagato con l'ipotesi di reato per omicidio ...AGI - 'Orrore', 'indifferenza', 'noia'. Sono le tre parole che lo psichiatra Paolo Crepet usa per definire ildi, nel quale un ragazzino ancora minorenne ha ucciso a coltellate la fidanzatina di 17 anni per poi abbandonarne il corpo dentro un carrello da supermercato. L'ennesimo ...

Quando è stato fermato, il 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Maria Causo, sua coetanea, aveva le scarpe sporche di sangue.Gli inquirenti stanno indagando sull’omicidio della ragazza di 17 anni trovata senza vita ieri pomeriggio nella zona Primavalle di Roma.