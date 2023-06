Delega di riforma fiscale | le ultime modifiche approvate dalla commissione Finanze della Camera

(Di giovedì 29 giugno 2023) L’approdo in Aula fissato per il 10 luglio. L’esame a Montecitorio si è limitato ai primi 13 articoli, lasciando al Senato la modifica dei restanti sette. Per l’approvazione definitiva servirà quindi anche la terza letturaLadovrebbe chiudere oggi l’esame del ddl, che intanto si avvicina al primo giro di boa, c

Per l'approvazione definitiva servirà quindi anche la terza lettura La commissione Finanze della Camera ha completato l'esame delladifiscale. Il voto per il mandato al relatore, per ...Il governo Draghi aveva promesso unache poi non è arrivata. L'esecutivo ora in carica ne ha prevista una nellafiscale all'esame del Parlamento. I decreti attuativi dovranno tra il ...Sempre lunedì 10, e sempre in discussione generale, arriverà ladifiscale; la Pdl su prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo, sempre in discussione generale, e sempre in ...

Emendamenti al DDL di delega per la riforma fiscale. Flat tax su ... MySolution

Per poi aggiungere: " Incentivare fiscalmente chi si sforza di più e guadagna di più è sacrosanto, ma lo si deve fare all'interno di uno scambio tra salari e produttività, perché è questo quello di ...Il vice ministro all'Economia, Maurizio Leo: «Un passo avanti per riformare il sistema fiscale del nostro Paese» ...