(Di giovedì 29 giugno 2023): stop al Far West. Oggi in giunta verrà approvato il provvedimento che impone regole più rigide sulle occupazioni di suolo. Sono circa 15mila, secondo il report di...

Lo ha annunciato il sindaco di, Gaetano Manfredi , a margine di un'iniziativa in ricordo ...è una concertazione con la Regione e la Soprintendenza e poi approveremo anche il piano dei, di ...Lo ha annunciato il sindaco di, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa in ricordo dell'...è una concertazione con la Regione e la Soprintendenza e poi approveremo anche il piano dei,...Lo ha annunciato il sindaco di, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa in ricordo dell'...è una concertazione con la Regione e la Soprintendenza e poi approveremo anche il piano dei,...

Dehors, a Napoli arriva la stretta: via 7mila tavolini selvaggi ilmattino.it

La giunta Manfredi prepara la delibera per bloccare spritzerie, baretti e fast food nelle zone ad alto valore artistico e archeologico del centro ...Nelle strade di Napoli stop al tavolino selvaggio, si ritornerà al regime ordinario per l'occupazione di spazi pubblici. Nei prossimi giorni, infatti, la giunta del Comune di Napoli approverà una deli ...