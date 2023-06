Decollato il primo volo commerciale spaziale di Virgin Galactic

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dallo spazioporto America in New Mexico ècon successo il, con fini non turistici, di: a bordo, insieme con un ricercatore Cnr, due ufficiali dell'Aeronautica militare, che mette così una pietra miliare nel dominio aeronell'anno del suo centenario. La missione suborbitale Virtute-1 con finalità di ricerca scientifica è durata circa 90 minuti.L'equipaggio era composto dal colonnello Walter Villadei, ingegneree cosmonauta al comando della missione e dal tenente colonnello Angelo Landolfi, medico aero, insieme con Pantaleone Carlucci, ingegnere del Cnr. Il l team scientifico è coordinato dal capitano Giovanni Marfia dell'Istituto di ...

