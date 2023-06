Debutta Noos su Rai1 | Alberto Angela parte col botto | Harrison Ford tra gli ospiti della puntata del 29 giugno

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Al via: stasera 29il nuovo programma di, e sicol. Grande ospite èche torna a rivestire i panni di Indiana Jones nel quinto filmsaga cinematografica. L’archeologo avventuriero è anche lo spirito guida di. In studio anche altriche torneranno più volte nel corsoserie: l’astronauta Samantha Cristoforetti ci guiderà in un emozionante viaggio nello spaziondo in questa primadal decollo; lo storico Alessandro Barbero che ci parlerà di Napoleone e mostrerà il ruolo rivestito dalla propaganda nella costruzione di una figura storica; lo ...