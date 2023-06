De Paola | “Garcia? Voglio fare una scommessa | non so se mangia il panettone a Napoli”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il giornalista Paolo Desi è soffermato su diverse tematiche in casa, tra cui la scelta di affidare la panchina a Rudi. L’ex direttore di Tuttosport e giornalista, Paolo De, è intervenuto in una recente intervista su RadioCentrale dove, durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” condotta da Umberto Chiariello, ha espresso alcune opinioni sul calcio italiano, toccando diverse tematiche in casa. Il giornalista ha sollevato delle questioni riguardo al presidente del, Aurelio De Laurentiis, e il suo atteggiamento verso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Deha sottolineato che tale comportamento sembra essere un gesto di sfida non solo nei confronti di Giuntoli, ma anche nei confronti della ...

... nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De, ex ... Voglio fare una scommessa sue il panettone, non so se lo mangia. Non voglio fare l'uccello del ...Paolo De, giornalista, commenta le ultime notizie in casa Napoli nel suo editoriale su SportItalia: '...campagna acquisti rinforzando ulteriormente la squadra da mettere a disposizione di. ...... Fabrizio Tumbarello, Claudia, Sebino Nela, Lucilla Granata La Domenica Sportiva non si ... Enrico Cattaneo eCelli ore 09.00 European Games: Tuffi - Finale Trampolino 3m Maschile (replica) ...

De Paola: «Garcia buon allenatore che fa risparmiare dei soldi a De ... IlNapolista

Paolo De Paola, giornalista, in passato direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.Si te gusta recorrer la provincia de Buenos Aires, te contamos todo lo que podés hacer en Coronel Pringles. Naturaleza, deporte y mucho más.