De Ketelaere flop anche col Belgio Under 21 | ora il Milan che se ne fa? Tuttosport

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ora che ilè stato eliminato dall’Europeo21, cosa se ne farà ildi De? Il club rossonero sperava in un rilancio del belga, dopo una stagione opaca,in chiave mercato. Invece è stato ancora una volta un fallimento: ilha chiuso ultimo nel girone con due pareggi e una sconfitta.scrive: “Una notizia che sicuramente non può fare piacere al, che pensava di veder tornare dal torneo un Dequantomeno rinfrancato. Invece,l’aria delnon gli ha giovato. Il CDK che si è visto in Georgia è stato, a grandi linee, lo stesso che si è visto nella prima stagione di. Non ha segnato nemmeno un gol”. Il ct del ...

Deha giocato tutta la partita e si è messo in mostra in altre circostanze, ma non è ... Nell'altra partita del Gruppo A ha fattoil Portogallo , sconfitto dalla Georgia a Tbilisi. I ...Charles Deè forse ilpiù bruciante della stagione appena andata in archivio del Milan , viste le premesse e le promesse di un potenziale talento che avrebbe dovuto fare faville in campo. E invece ...Ildel mercato Tanto si è detto, tanto si è scritto: Maldini avrebbe pagato un mercato sbagliato, soprattutto ildi De(ma quale direttore sportivo non sbaglia mai). E ancora: ...

Europei Under 21: De Ketelaere brilla ma non vince. Flop Portogallo Virgilio Sport

Con la fine dei gironi dell'Europeo U21, resta solo un calciatore del Milan ancora impegnato con le sua nazionale, considerando l'eliminazione di Charles De Ketelaere col suo ...Secondo i media turchi per battere la concorrenza delle big europee i rossoneri offriranno 22 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla ...