DAZN Italia e Vivaticket | partnership per acquistare i biglietti delle partite

(Di giovedì 29 giugno 2023)annuncia oggi di aver siglato lastrategica conper sviluppare funzionalità che consentano ai tifosi didirettamente dall'app, con pochi click, iper seguire ledi calcio della propria squadra preferita, tra cui anche FC Internazionale, SS Lazio, ACF Fiorentina, Bologna FC e Torino FC.L'integrazione diavverrà per fasi. In fase di lancio, i tifosi potrannosu un sito web dedicato, che sarà...

... il pacchetto 1 richiederà a Skyil pagamento di 16 milioni di euro + IVA, mentre il pacchetto 2 richiederà 12 milioni di euro + IVA a Sky. A causa dei mancati pagamenti di ...ha annunciato di aver siglato una partnership con Vivaticket , importante realtà che si occupa di creazione, produzione, promozione e gestione di sistemi integrati di biglietteria ...Acquistare i biglietti per seguire allo stadio la squadre del cuore con pochi click sull'app dalla quale la si può seguire anche in diretta streaming:fa il suo ingresso nel segmento del ticketing con una partnership siglata con Vivaticket, e nella giornata che inaugura le trattative sui diritti tv, sottolinea che il suo futuro è sempre ...

Accordo Dazn-Vivaticket, biglietti di eventi sportivi direttamente dalla app Il Sole 24 ORE

Acquistare i biglietti per seguire allo stadio la squadre del cuore con pochi click sull'app dalla quale la si può seguire anche in diretta streaming: Dazn Italia fa il suo ingresso nel segmento del t ...La Lega Serie B ha rescisso il contratto con Helbiz Media per la piattaforma Helbiz Live: il futuro è con Sky e DAZN in televisione.