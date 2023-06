Dazn | accordo con Vivaticket | sarà possibile comprare sull’app i biglietti per le partite

(Di giovedì 29 giugno 2023)Italia ha annunciato di aver siglato una partnership con, importante realtà che si occupa di creazione, produzione, promozione e gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica. A partire dai prossimi mesi, dunque, tifosi e appassionati potrannoper letramite l’app, quella stessa app su cui èvederle in streaming. Dopo una prima fase soft, lo store verrà gradualmente integrato nell’app e, col tempo,sempre più semplice acquistaree vivere un’esperienza personalizzata, “Il ticketing delledi calciopresto a portata di click sulla nostra app. La partnership stretta conrappresenta un unicum per ...

Ad annunciarlo è la stessache ha siglato una partnership strategica con Vivaticket . Come riporta Calcio e Finanza , l'integrazione di Vivaticket eavverrà per fasi. In un primo momento, i ...... mentre il pacchetto 2 richiederà 12 milioni di euro + IVA a Sky Italia e. A causa dei mancati ... in assenza di untra la Lega B ed Helbiz Media quest'ultima non fornirà più la copertura a ...L'"consolida ulteriormente l'ambizione didi diventare la principale destinazione per gli appassionati sportivi attraverso la creazione di un unico ecosistema digitale di riferimento per ...

Accordo Dazn-Vivaticket, biglietti di eventi sportivi direttamente dalla app Il Sole 24 ORE

Col tempo l'integrazione dello store Vivaticket in Dazn diventerà più completa con la possibilità di utilizzare un solo account, fare acquisti con un click e vivere un'esperienza personalizzata.La Lega Serie B ha rescisso il contratto con Helbiz Media per la piattaforma Helbiz Live: il futuro è con Sky e DAZN in televisione.