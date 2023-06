David Corenswet sarà un grande Superman e non il primo supereroe iscritto a OnlyFans

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pochi istanti dopo la notizia cheè stato scritturato nella parte dell'Uomo d'Acciaio del regista e sceneggiatore James Gunn per il film: Legacy, in sostituzione di Henry Cavill dopo un decennio di onorato servizio nel ruolo, Twitter ha ricordato a tutti l'esistenza della miniserie televisiva Hollywood di Ryan Murphy. È stata questa, fino ad oggi, la parte più degna di nota nella carriera di. Chiunque l'abbia seguita saprà che si tratta di uno show estremamente ridicolo e kitsch, uno di quei progetti apertamente spettacolari, utopici e senza fronzoli che Murphy adora realizzare quando non fa uscire Evan Peters dalla cantina per fare il serial killer. In questa storia,interpreta Jack, un veterano della Seconda Guerra Mondiale convenzionalmente bello e ...