D' Ambrosio saluta l' Inter | il suo futuro ancora in Serie A?

(Di giovedì 29 giugno 2023) Con un post su Instagram, Danilo D'ha preso congedo dall'. Quasi 300 le presenze collezionate nella sua lunga militanza in nerazzurro. Il trentacinquenne laterale campano ha terminato la stagione a Milano dopo aver allungato la scorsa estate il suo contratto per ulteriori dodici...

'Viaggio emozionante, sempre e solo per il bene dell'Inter' D'successivamente ripercorre la sua esperienza con l'Inter: 'È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà. ...Commenta per primo Si chiude l'avventura di Danilo D'all'Inter . Il contratto che lo lega ai nerazzurri scadrà domani, 30 giugno 2023, e sui social il difensore ha voluto salutare il club e i tifosi: 'Avrei voluto terminare la mia carriera ...

Anzi, dai piani altissimi. Già, perché pure la massima carica nerazzurra, il presidente Steven Zhang, ha voluto salutare e ringraziare Danilo D'Ambrosio, che lascia l'Inter dopo 9 stagioni. "Grazie ...