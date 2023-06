D'Ambrosio saluta | 'Inter per me significa famiglia | avrei voluto chiudere qui la carriera'

la top50 Alycia Parks ( - 8, n.51). Alle spalle delle cinquanta, segnaliamo i balzi in ... Bene anche Silvia(+37, n.345), Anna Turati (+20, n.424) e Dalila Spiteri (+20, n.42). NEXT - ......così come meglio non poteva la squadra di Maurizio Sarri, mentre gli uomini di Paolo ... In panchina: Onana, Asllani, D', Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. Allenatore: Inzaghi 6.la top50 Alycia Parks ( - 8, n.51). Alle spalle delle cinquanta, segnaliamo i balzi in ... Bene anche Silvia(+37, n.345), Anna Turati (+20, n.424) e Dalila Spiteri (+20, n.42). NEXT - ...

D'Ambrosio saluta: 'Inter per me significa famiglia, avrei voluto ... Calciomercato.com

Romelu Lukaku ha rifiutato un contratto da 50 milioni di sterline all'anno dall'Al Hilal perché vuole restare nel calcio che conta, in Europa, con l'Inter che sta ...Dopo ben nove anni di permanenza in nerazzurro, l'Inter e Danilo D'Ambrosio sono pronti a dirsi addio. Le ultime news ...