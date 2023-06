Damascelli | «La squalifica di 10 giorni a Mourinho è ridicola»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tony, giornalista, ha parlato a Radio Radio delladi 10inflitta all’allenatore della Roma, JoséTony, giornalista, ha parlato a Radio Radio delladi 10inflitta all’allenatore della Roma, José. PAROLE – «Ladi 10. L’allenatore andrebbeto durante la settimana. Se in questa vicenda ci fosse stato un altro allenatore e non, non ci sarebbe stato tutto questo casino».