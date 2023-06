Dalla Spagna – Offerta monstre per Kessié | 10 milioni dall’Al Ahli

...dell'ex Fiorentina è alla ricerca di soluzioni e nelle ultime ore si è riaccesa una pista in:... tuttavia le richieste del Tottenham a un annoscadenza del contratto ( oltre 100 milioni di ...Una cifra non indifferente che peserà sul bilancio dei campioni diin carica e che porta il ... altrimenti i sauditi accontenteranno il croato e il classe '92 si lascerà convincerepioggia ...Sia in Italia che all'estero (c'è interessato il Real Betis Siviglia). Su tutte ci sarebbe il Bologna, il quale vorrebbe acquisire l'estremo difensore per poi girarlo in prestito in ...

MN - Dalla Spagna, Gomez: "A Valencia il rendimento di Musah irregolare, con Gattuso quando ha fatto... Milan News

Il collega spagnolo Hector Gomez, vicino alle vicissitudini del Valencia e direttore del programma radio Tribuna Deportiva, è intervenuto in esclusiva ai ...La lettura preliminare di giugno dell’inflazione in Spagna ha messo in luce una frenata dal 3,2% di maggio all’1,9% su base annua (consensus 1,7%). Rispetto a maggio, l’indice dei… Leggi ...