Dalla Spagna | nuova pista per la porta dell'Inter

...dell'ex Fiorentina è alla ricerca di soluzioni e nelle ultime ore si è riaccesa una pista in:... tuttavia le richieste del Tottenham a un annoscadenza del contratto ( oltre 100 milioni di ...Una cifra non indifferente che peserà sul bilancio dei campioni diin carica e che porta il ... altrimenti i sauditi accontenteranno il croato e il classe '92 si lascerà convincerepioggia ...Sia in Italia che all'estero (c'è interessato il Real Betis Siviglia). Su tutte ci sarebbe il Bologna, il quale vorrebbe acquisire l'estremo difensore per poi girarlo in prestito in ...

Dalla Spagna: 'Il Barcellona non può pagare Umtiti' Calciomercato.com

Il centrocampista ex Milan, ora al Barcellona, per The Athletic ha rifiutato l’Inter. Non sembra però fattibile: questo perché Kessié, stando a quanto raccolto, è ancora legato al… Leggi ...C'è anche Unai Simon tra i portieri valutati dall'Inter per sostituire André Onana, destinato al Manchester United: secondo Marca ...