(Di giovedì 29 giugno 2023) Esattamente un mese fa, Giorgiachiuse la campagna elettorale delle amministrative a Catania illustrando con un intervento la strategia del governo: “La lotta all’fisc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ieri a Lampedusa ne sono arrivati 259 a bordo di tre piccole imbarcazioni soccorseGuardia di Finanza eGuardia Costiera. Martedì erano sbarcati 114 persone. Ladei conti dice ...È quanto emersoRelazione delladei conti presentata ieri. News correlateConti, Carlino: stop alle sanatorie fiscali "Le diverse disposizioni assunte tra il 2016 e il 2018 hanno ...Bissiri è stato condannato in appello a sei anni di prigionedi Apello e di revisione penale del Canton Ticino. Diletta Leotta, la rivelazione choc: 'Molestata a scuola dal prof di ...

Dalla Corte dei conti lezioni per Meloni sull'evasione fiscale Il Foglio

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa. Verbale della commissione di concorso non sottoscritto da uno dei componenti Il Tar La ...All’esito della discussione, la corte d’appello di Firenze ha voluto risentire le due ragazze in aula per verificare la sussistenza di quelle contraddizioni nella narrazione dei fatti che la difesa de ...