Dal taglio del cuneo all' Assegno di inclusione | le novità del decreto Lavoro

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tra leintrodotte dal, la riforma del reddito di cittadinanza, ildelfiscale a partire da luglio e nuove regole per i contratti a termine. Via libera anche all'...

Lavoro, dal taglio del cuneo fiscale all'Assegno d'Inclusione Sky Tg24

Sarà più facile rinnovare i contratti a termine, previsti più soldi in busta paga ai dipendenti: prorogato lo smartworking ...Riforma del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale a partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine, innalzamento del tetto di esenzione e più risorse per i ...