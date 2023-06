Dal Mes ai ritardi del Pnrr | i nodi e gli scontri tra Meloni e l’Ue spiegati punto per punto

Ieri in Parlamento, mentre sotto i riflettori infuriava lo scontro sul, sulle politiche europee e sulla condotta opaca di una ministra, in un'aula più defilata un ...di OpenAI è stato ascoltato...Giorgia Meloni (che sostanzialmente qualifica ilcome strumento di trattativa politica sul ... Le sofferenze bancarie sono cresciute2% del 2021 al 3,8 di quest'anno. Sono buone notizie per chi ...... la premier ne ormai consapevole, è la ratifica delriformato. In realtà, il dibattito delle ... Ma l'elemento decisivo è il ristabilirsi di un asse con Parigi e con Emmanuel Macron, certificato...

Giorgia Meloni si prepara al Consiglio Ue: dal Mes alla Bce, i ... Adnkronos

Sovente, nella vita, si alza la voce per camuffare le difficoltà che ci sono. Alla vigilia del suo quarto Consiglio Europeo, forse il più denso per temi sul tavolo, ieri alla Camera Giorgia Meloni ha ...Giovedì 29 e venerdì 30 giugno Giorgia Meloni sarà a Bruxelles per un’importante Consiglio europeo, l’organismo che riunisce i capi di Stati e di governo dell’Unione europea e ne stabilisce dunque «pr ...