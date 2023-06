Dal Mes ai ritardi del Pnrr | i nodi e gli scontri Meloni-Ue spiegati punto per punto

(Di giovedì 29 giugno 2023) Giovedì 29 e venerdì 30 giugno Giorgiasarà a Bruxelles per un’importante Consiglio europeo, l’organismo che riunisce i capi di Stati e di governo dell’Unione europea e ne stabilisce dunque «priorità e indirizzi politici»

quale è difficile attendersi francamente tentazioni e comportamenti antieuropeisti. MELONI COME DRAGHI Anche sul versante dei tempi della ratifica del trattato sul, il meccanismo di stabilità ...Per saperne di più NOTIZIE DALL'ITALIA Il gruppo Azione - Italia Viva chiede la ratifica del, ...del Quadro finanziario pluriennale (il bilancio di lungo periodo dell'UE) sia stata ignorata...Allo stesso tempo, puntiamo anche ad accorciare le tempistiche per le indagini disposte... L'opposizione si divide su tutto: dall'Ucraina alai rapporti con la Cina

Giorgia Meloni si prepara al Consiglio Ue: dal Mes alla Bce, i dossier urgenti Adnkronos

La notte del 10 luglio 1576 Leonora di Toledo fu strangolata da suo marito, Pietro de’ Medici. La vittima aveva soltanto ventitré anni, l’assassino venti. La nuova edizione, che si terrà dal 6 al 10 s ...Sovente, nella vita, si alza la voce per camuffare le difficoltà che ci sono. Alla vigilia del suo quarto Consiglio Europeo, forse il più denso per temi sul tavolo, ieri alla Camera Giorgia Meloni ha ...