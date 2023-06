Dal Gf Vip 7 alla Costa Smeralda | l’amicizia tra Micol | Oriana | Nicole e Giaele continua…

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dal GF Vip 7, le ragazze del van sono tornate:finalmente insieme per una vacanza Le ragazze del van sono tornate, ma non al reality di casa Mediaset dove si sono conosciute bensì dsplendida, dove da ieri si sono riviste per trascorrere la vacanza insieme. Loro sonoIncorvaia,Marzoli,De Donà eMurgia. le quattro ex vippone sono molto affiatate e si divertono insieme a distanza di qualche mese dfine del programma condotto da Alfonso Signorini. Nella casa di Cinecittà si sono conosciute ed è lì che ha avuto inizio la loro amicizia che ...