Da ‘Pietro e Paolo’ alla biografia musicale di Questlove | curiosità letterarie per l’estate

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pietro e Paolo, di Mario Sobrero (prefazione di Gaia Giovagnoli; Readerforblind), è un romanzo scomodo, che ebbe notevole successo al tempo della sua prima pubblicazione e che per decenni è finito nel dimenticatoio della narrativa contemporanea, per essere oggi ripubblicato e poter svelare ai lettori una delle grandi operedel Novecento italiano. Pietro e Paolo è una delle migliori storie che cercano di raccontare la speranza, la rabbia e il senso di rivalsa che ebbe il Biennio Rosso. Pietro e Paolo sono due cugini, proletario il primo, borghese il secondo, che vivono su sponde opposte le vicende dell’immediato primo dopoguerra. La cornice della narrazione è Torino, città operaia per eccellenza, nella quale i due cugini si ritrovano immischiati nelle occupazioni delle fabbriche, da una parte, e nell’esaltazione dell’impresa di Fiume e della violenza del ...