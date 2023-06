Cristina Bozzolini | 65 anni da ballerina e non sentirli affatto

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ha compiuto ottant’appena pochi giorni fa, ma lo spirito che animaè lo stesso di quando era una ragazzina. Per l’esattezza è lo stesso di quando, appena 15enne, si presentò all’audizione del Maggio Musicale Fiorentino per diventare unaclassica professionista. “All’epoca le ragazze della mia età non pensavano alla danza come ad un mestiere – racconta a Luce! -. Erano tutte di buona famiglia e frequentavano le lezioni più che altro per migliorare il proprio portamento. Ma io ero la figlia di due artisti che la pensavano in modo diverso. Mio padre faceva il pittore, viveva a Parigi ma a quel tempo non era ancora affermato. Mia madre impartiva lezioni di piano. Alla fine di soldi in casa ce n’erano pochi e se desideravo continuare a ballare dovevo diventare una ...