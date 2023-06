Crisi climatica | a rilento i negoziati in vista della COP 28

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il 19 giugno, l’Organizzazione meteorologica mondiale e il Copernicus Climate Change Service hanno pubblicato l’ultimo “Rapporto sullo Stato del Clima in Europa“. Il rapporto dipinge un quadro allarmante per il nostro continente: l’Europa si posiziona al primo posto per quanto riguarda il riscaldamento, con un tasso di aumentotemperatura che è il doppio rispetto alla media globale a partire dagli anni ’80. Nel solo anno 2022, gli eventi climatici estremi hanno causato la prematura morte di oltre 16.000 persone, il 99,6% delle quali a causa delle ondate di calore. Pochi giorni prima, nella regione settentrionale delle Alpi, caratterizzata dalla più grande perdita di ghiacciai mai registrata, la città di Bonn in Germania, sede dell’UNFCCC (l’agenzia dell’ONU per la lotta ai cambiamenti climatici), è stata per due settimane il fulcro dell’Europa e del mondo, almeno ...