Crepet | L' indifferenza è il filo rosso

Leggi su agi

(Di giovedì 29 giugno 2023) AGI - "Orrore", "", "noia". Sono le tre parole che lo psichiatra Paolousa per definire il delitto di Primavalle, nel quale un ragazzino ancora minorenne ha ucciso a coltellate la fidanzatina di 17 anni per poi abbandonarne il corpo dentro un carrello da supermercato. L'ennesimo femminicidio, ma in cui l'età di vittima e carnefice s'abbassa inesorabilmente. Professore, cosa ci dice questo episodio? "Intanto sgombriamo il campo da un equivoco: il ragazzino è dello Sri Lanka, ma per favore evitiamo qualsiasi traduzione etnica. Che nessuno si azzardi. Questo è un delitto tra ragazzi, punto, senza altre spiegazioni o fantasie cavillose. E tutto questo rimanda alla enorme aggressività, che oggi tra e nei ragazzi è spaventosa". Non è il primo delitto tra giovani nelle ultime settimane e tempi. "Certo, e se noi colleghiamo tutti questi ...