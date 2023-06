Cremlino | nessun accordo specifico raggiunto con Zuppi

accordo specifico è stato raggiunto nel colloquio di ieri tra Yuri Ushakov, consigliere del ... Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. .Il tentato golpe sembra lontano,accenno all'arresto del generale Surovikin. In programma, come mostra il, anche una visita alla moschea , oltre all'incontro con il capo della ...Nell'incontro avuto con il consigliere del presidente Putin, Yuri Ushakov , non si è arrivati a "accordo specifico ". Lo ha dichiarato il portavoce delDmitri Peskov, citato dall'...

Il cardinale Zuppi a Mosca, Cremlino: "Nessun accordo". Kiev: avanzata "lenta ma inesorabile" - Zuppi a Mosca incontra la commissaria per i bambini - Zuppi a Mosca incontra la commissaria per i bambini RaiNews

Nessun accordo specifico è stato raggiunto nel colloquio di ieri tra Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, e il cardinale Matteo Zuppi. Il dialogo continuerà se sarà necessari ...Non sono stati raggiunti accordi specifici a seguito dell'incontro tra l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e l'inviato speciale del Papa per ...