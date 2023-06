Costanza Caracciolo | “Ho una diastasi addominale Troppe voci sul mio peso”

e la diastasi addominale Mamma di due bambine l'ex velina bionda ora 33enne spiega come è cambiato il suo corpo dopo le : 'Inizialmente credevo si trattasse di una condizione ...è da sempre molto attiva sui social , dove ama condividere diversi momenti della sua quotidianità con i suoi followers. Dai progetti lavorativi e gli allentamenti ai momenti in ...Sul lavoro le cose vanno splendidamente ( il calcio di serie A su Dazn, Radio 105, ora il podcast Mamma Dilettante con lady Vieriche nell'ultima puntata l'ha messa in guarda sul ...

Costanza Caracciolo rivela: «Soffro di diastasi addominale, ma sul mio peso ho letto commenti morbosi» Corriere della Sera

Costanza Caracciolo svela di avere un disturbo legato alla pancia. Ecco cosa ha rivelato l'ex velina di Striscia la notizia ...Costanza Caracciolo, ex showgirl e moglie di Bobo Vieri, è spesso sotto attacco continui degli hater che la criticano per il suo fisico. Il corpo dell'ex velina, come ogni corpo umano femminile, è ...