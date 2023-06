Costanza Caracciolo | «Ho la diastasi addominale | impossibile buttare giù la pancia Sul mio peso commenti morbosi»

La 33enne parla per la prima volta apertamente del suo problema di salute "Dopo la nascita delle mie figlie qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, ma"parla per la prima volta di un problema di salute per il quale è stata anche presa di mira sui social . A Ok Salute e Benessere rivela di avere la diastasi addominale . Dopo il ...... devo decidere se fare l'addominoplastica'':rivela di avere la diastasi addominaleL'ex attaccante della Nazionale, ha raccontato la dieta fatta insieme a, madre delle sue due figlie. Vieri ha raccontato di aver toccato la vetta di 107 chili , decisamente ...

''Abbiamo deciso di fare un figlio dopo soli tre mesi insieme'': la confessione di Costanza Caracciolo e B ... Gossip News

In una lunga intervista Costanza Caracciolo ha parlato dei suoi problemi causati dalla diastasi addominale ...A rovinare la sublime gioia della gravidanza di Diletta Leotta ci ha pensato Bobo Vieri, ospite del podcast “Mamma Dilettante”. Dopo essersi lasciato andare a curiosi aneddoti ...