Cose che non dovresti mai pulire con il bicarbonato di sodio | rischi danni molto seri

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilsembra poter fare qualsiasi cosa, ma in realtà può causarequando viene utilizzato peralcune superfici. Molte persone conoscono ildidagli esperimenti fatti a scuola. Altre lo usano abitualmente in cucina, soprattutto per preparare dolci è biscotti, perché dona fragranza agli alimenti che lo contengono. Oltre a questo, ilsi presta anche ad altri utilizzi, come la pulizia delle superfici o l’igiene personale. Ildiè uno degli strumenti più versatili da avere in casa – grantennistoscana.itAd esempio, è presente in molti tipi di dentifricio perché aiuta a rimuovere le macchie dai denti causate dalle particelle di cibo. È anche un componente importante dei prodotti per la cura ...