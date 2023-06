Cosa succede se diciamo no al Mes

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 giugno 2023) Sul piano concreto l’Italia non ha alternative alla ratifica del famigerato Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Non ne aveva prima della pandemia, con indebitamento pubblico e deficit di bilancio relativamente sotto controllo, e non ne ha ancor di più attualmente, vista la crescita vertiginosa che ha interessato il nostro debito sovrano, con un disavanzo monstre che, probabilmente per non creare ulteriore allarme, da qualche tempo l’Istat calcola in rapporto al Pil e non più sulla base più realistica delle entrate pubbliche. Basti ricordare che nel 2022 il rapporto deficit/Pil si è attestato all’8%, mentre il disavanzo primario – finiti i bei tempi in cui la politica si nascondeva dietro il famoso avanza primario – ha raggiunto il 3,7% del Prodotto interno lordo. In estrema sintesi, tutto questo ci dice con grande chiarezza che ancora una volta il Belpaese si trova assai vicino alla ...