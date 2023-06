Cosa penso di mia sorella Alessandra Rachele ad alzo zero | guerra tra sorelle Mussolini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023)ani, tendenza. Così come chi a Parigi, nel ‘68, si definiva “marxista, tendenza Groucho”. La nipote del Duce porta il suo ingombrante cognome in territori politici di frontiera. E subito si scatena il caos “in famiglia”. Non è la prima volta chesi espone sul tema dei diritti, anzi è diventata una consuetudine ricorrente. Ma occhio a liquidarla come una “matta” che parla a titolo personale. Perché Forza Italia, per distinguersi dagli alleati, forse dovrebbe essere proprio questo. L'avanguardia libertaria del centrodestra. Ereditando quelle battaglie pannelliane che avevano trovato casa nel pan-berlusconismo. Successe alla fine degli anni Novanta (e durò poco, per la verità). Ecco: definirsi “ani” nel 2023 finisce per avere tutto un altro significato. ...