Cosa non sappiamo dell’arresto lampo del manager italiano a Mosca

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 giugno 2023) Si è sgonfiato, almeno mediaticamente, il caso di Giovanni Di Massa, il cittadinofermato nella notte tra lunedì e martedì, in unaancora scossa dalla marcia-retromarcia del gruppo di mercenari Wagner di Yevgeny Prigozhin nel fine settimana. L’accusa era di possesso di sostanze stupefacenti, che per i cittadini occidentali può avere conseguenze imprevedibili. Lo dimostra il caso della cestista statunitense Brittney Griner, fermata in aeroporto nel febbraio 2022 con dell’olio di cannabis in valigia e liberata dopo diversi mesi in seguito a uno scambio con il trafficante di armi Viktor Bout in quello che è sembrato essere uno esempio di diplomazia degli ostaggi da parte di. La società si è affrettata a precisare che il dipendente “stava godendo di un periodo di ferie e, pertanto, non si trovava a ...