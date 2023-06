Cosa cambia ora per Putin | l’Ucraina e l’Occidente Parla Donald Jensen Usip

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo la marcia-retromarcia di Yevgeny Prigozhin su Mosca, il presidente russo Vladimir“appare più debole, la Russia appare più debole. E anche il tentativo della Russia di giocare un ruolo di grande potenza nel mondo si indebolirà”. Ne è convintoN., senior advisor per Russia ed Europa allo U.S. Institute of Peace ed ex diplomatico statunitense a Mosca, che nel 1991 ha assistito alla fine dell’Unione Sovietica. Come esce la Russia didal fine settimana passato? Sia che si tratti di un tentativo di colpo di stato o più semplicemente una ribellione di Prigozhin per mantenere i suoi mercenari Wagner separati dalle truppe regolari, in Russia c’è stata un’importante battuta d’arresto politica per il presidente Vladimir. I suoi uomini non sono nemmeno riusciti a fermare un ...