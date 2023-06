CORSAIR presenta l’ecosistema iCUE LINK di componenti smart

(Di giovedì 29 giugno 2023) L‘azienda , con nuove ventole, sistemi di raffreddamento AIO e molto altroè azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC. Hato oggi alcuni dei prodotti più attesi dell’anno: una nuova generazione didi raffreddamento che inaugurano il rivoluzionario ecosistema. Grazie alla capacità di collegare un’ampia gamma di dispositivi tramite un unico standard di cavi per alimentazione e dati,innova l’assemblaggio dei PC e la gestione dei cavi; ridefinendo il modo in cui gli appassionati potranno creare la propria configurazione. Questa prima serie di prodotti comprende: i sistemi di raffreddamento per CPU...

CORSAIR presenta l'ecosistema iCUE LINK XtremeHardware

Corsair ci ha permesso di provare iCUE Link, la sua nuova tecnologia che punta a ridurre il numero di cavi necessari per collegare i dispositivi nei PC, dalle ventole ai dissipatori AIO, senza perdere ...Come è facile immaginare, non si tratta di una soluzione esattamente economica per il raffreddamento e l'illuminazione del proprio case ...