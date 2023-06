Corriere dello Sport – “Nessuna trattativa con la Juve” Sulla Lazio…

Leggi su justcalcio

2023-06-29 23:04:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calciomercato del CdS: ROMA – "Dire che tra Parisi e lantus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate lì". Così l'agente Mario Giuffredi, intervistato ai microfoni di TvPlay, allontana il suo assistito, il difensore dell'Empoli Fabiano Parisi, da un possibile approdo a Torino sponda bianconera. "Che piaccia un giocatore è un conto, fare unaè un altro. Parisi piace allantus ma niente di più in questo momento". Giuffredi su Parisi: "Trattative in corso con altri club." Il procuratore del difensore dell'Empoli e dell'Italia Under 21 sottolinea inoltre che "le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con lantus. Se è ...