Corre il pil Usa | più del previsto | +2% nel primo trimestre 2023

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'economia degli Stati Uniti ha ripreso are, e più del. I dati diffusi poco fa sul pil deldelfanno segnare infatti un +2% del tutto inatteso: le previsioni infatti parlavano di un +1,3%. Una crescita visibile anche dai numeri che migliorano per i consumi degli americani e per le esportazioni. Ma non è il solo dato rinfrancante per la Casa Bianca. Il numero delle richieste di sussidi di disoccupazione è infatti crollato.