Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023)l’età di Kim Min-Jae, difensore del Napoli vicino al trasferimento al Bayern Monaco. A partire dal 28 giugno, il parlamento delladel Sud ha infatti abrogato il metodo tradizionale per il conteggio dell’età per abbracciare quello previsto in tutto il mondo. Di conseguenza, tutti i cittadini del paese hanno “guadagnato” uno o due. Kim Min-Jae, fino a pochi giorni fa considerato 28enne in patria, ora ha ufficialmente 26. Nato il 15 novembre 1996, ne compirà 27 in autunno. La legge precedente, invece, prevedeva che tutte le persone nascessero già con un anno di età per poi aggiungerne un altro ogni 1° gennaio. SportFace.