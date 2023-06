“Corano bruciato? Esempio di libertà” Cruciani esalta la Svezia

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha preso di mira i politici italiani e la loro posizione sulla questione delle droghe. “Non capisco – ha detto il conduttore – i vari Gasparri, Giovanardi. Non capisco nemmeno la Meloni francamente. Dicono ai quattro venti di essere contro la droga e di voler punire consumatori e trafficanti. Ma la droga non è mai stata così libera come adesso. Nei prossimi giorni, vi dimostrerò com’è facile per chiunque procacciarsi qualsiasi cosa, dalle amfetamine alla marijuana, alla cocaina, all’eroina. Quindi tutto quello è stato fatto fino ad ora da centrosinistra e centrodestra ha prodotto il fatto che la droga è libera. È libera ovunque. Bisogna cambiare e legalizzare almeno quella leggera. Vediamo dopo che succede. Sicuramente non cambia un cazzo, però proviamo.”ha poi commentato l’episodio ...