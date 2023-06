cooperativa “Costruiamo Insieme”

Leggi su citypescara

(Di giovedì 29 giugno 2023) La tragedia del terremoto che ha colpito il centro Italia sta portando alla luce un’altra faccia dell’Italia, una che vive nell’ombra: quella dei migranti, dei richiedenti asilo e delle comunità musulmane. Da nord a sud, si sta sviluppando una straordinaria gara di solidarietà. L’Italia che ci piace è unita e solidale di fronte alla sofferenza e al bisogno, senza distinzioni religiose o etniche. Una umanità che si è trasformata in volontari per alleviare il dolore delle vittime del terremoto. Oltre alle polemiche estive sui rifugiati, diverse decine di “ultimi” hanno deciso, silenziosamente e provenienti da diverse parti d’Italia, di recarsi in soccorso dei terremotati. Ventuno persone sono partite da Gus a Monteprandone (Ascoli Piceno) per offrire aiuto e supporto alla Protezione Civile ad Amandola, uno dei centri più colpiti. Altri sono partiti dai centri di accoglienza “Damasco” di ...