Consolato brasiliano coinvolto in una storia sconveniente

(Di giovedì 29 giugno 2023) Unadiventata virale, anche grazie alla diffusione e al potere dei social network, che a molti ha ricordato, in scala più piccola, vicende come quella di George Floyd. Parliamo della trans brasiliana di 42 anni, attorniata a presa a manganellate da un vigile al braccio e alla testa mentre gli altri la immobilizzavano e la rendevano ”inoffensiva” utilizzando lo spray urticante, nella giornata di mercoledì 24 maggio a Milano, in zona Bocconi. Un intervento decisamente ”muscolare” che è sembrato a molti una vera e propria aggressione. E ora, a distanza di pochi giorni, è arrivata la denuncia della donna contro gli agenti della Polizia locale. Le accuse? L’aver provocato lesioni aggravate dall’abuso della pubblica funzione e dalla discriminazione e aver commesso contro la donna il reato di tortura e minacce gravi. La denuncia è stata depositata stamani in Procura ...